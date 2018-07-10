Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir."