Cumhurbaşkanı Erdoğan da '10 years challange' akımına dahil oldu!

Son günlerde Instagramda #10YearChallenge hashtag'i altında başlayan, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafların kolajlanarak paylaşılması akımına Türkiye'den siyasetçiler de dahil oldu. Önceki gün Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından dolaylı yoldan akıma katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı paylaşıldı.
Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Instagram'dan "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun..." diye yazarak #10yearschallenge etikeni de paylaştı. Bahçeli'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fotoğrafa, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla.#10YearsChallenge" notunu eklendi. Erdoğan'ın 10 yıl önceki fotoğrafıyla şuan ki fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni yaptı.
İşte ünlülerin #10YearsChallenge" paylaşımları...
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