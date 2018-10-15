Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan ayrılmasının ardından yeni yapılan Çamlıca-Libadiye karayolu tünelinden geçerek önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 30 dakika boyunca camide incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde yaklaşık 40 dakika incelemelerde bulundu.