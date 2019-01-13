Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Sakarya belediye başkan adaylarını açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce olurken, Taraklı ilçesinde ise MHP'li İbrahim Pilavcı aday gösterildi.

Tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi. 

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu. 

İL BAŞKANI VE İLÇE BAŞKANLARI ADAY OLDU: AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi. 

TARAKLI'DA ADAY GÖSTERİLMEDİ:  AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle: 

Adapazarı: Mutlu Işıksu 

Akyazı: Bilal Soykan 

Arifiye: İsmail Karakullukçu 

Erenler: Fevzi Kılıç 

Ferizli: İsmail Gündoğdu 

Geyve: Murat Kaya 

Hendek: Ali Kemal Sofu 

Karapürçek: Orhan Yıldırım 

Karasu: İshak Sarı 

Kaynarca: Murat Kefli 

Kocaali: Ahmet Acar 

Pamukova: Cevat Keser 

Sapanca: Özcan Özen 

Serdivan: Yusuf Alemdar 

Söğütlü: Koray Oktay Özten 

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi: 

Taraklı: İbrahim Pilavcı 

  • Güncel 13 Ocak 2019 17:25
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