Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Sakarya belediye başkan adaylarını açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce olurken, Taraklı ilçesinde ise MHP'li İbrahim Pilavcı aday gösterildi.

Tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

İL BAŞKANI VE İLÇE BAŞKANLARI ADAY OLDU: AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.

TARAKLI'DA ADAY GÖSTERİLMEDİ: AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:

Adapazarı: Mutlu Işıksu

Akyazı: Bilal Soykan

Arifiye: İsmail Karakullukçu

Erenler: Fevzi Kılıç

Ferizli: İsmail Gündoğdu

Geyve: Murat Kaya

Hendek: Ali Kemal Sofu

Karapürçek: Orhan Yıldırım

Karasu: İshak Sarı

Kaynarca: Murat Kefli

Kocaali: Ahmet Acar

Pamukova: Cevat Keser

Sapanca: Özcan Özen

Serdivan: Yusuf Alemdar

Söğütlü: Koray Oktay Özten

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:

Taraklı: İbrahim Pilavcı