Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adil Öksüz’le ilgili iz sürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV Televizyonunda düzenlenen Siyasi İşler özel programının konuğu oldu. Ahmed Arpat moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu’nun sorularını cevaplandırdı.

FETÖ ile ilgili tavırlarının net olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şuanda gerek Bahçeli gerek benim FETÖ ile mücadele tavrımız nettir. Bu konudaki mücadele kararlı bir şekilde devam edecek. Benim buradan taviz vermem mümkün değil. FETÖ denilen adam benim milletimi böldü, ümmeti böldü, anayı evladına aileyi kendi içinde parçaladı. Bildiğim arkadaşlar var ki evlatlarından bu noktada ayrı yaşar hale geldi. Bu adamlar bunun müessibidir. Bu adamın arkasında ABD var. 400 dönümlük bir yerde paşa paşa yaşıyor. Verilmiş olan kararlar var. Yargının kararlar var. Tamam siz bizden bu noktada atılan adımlara bakın FETÖ denilen adam yargılanmadı. Orada tutuluyor. Bununla ilgili Türkiye’de mahkemelerin verdiği kararlar var. Ağırlaştırılmış müebbet verilen kararlar var. Siz bu kararları yok farz edip siz gayri kanunun talepte bulunacaksınız. Suçluların karşılıklı iadesini deport etmenin yolu yok mu? Aramızdaki anlaşamaya sadık kalmıyorsun. bu adamların daha önce Türkiye’yi hangi paralar karşısına geldiği ortada. Bu adamların okullarında ne kadar bedel aldıkları FETÖ ortada, bunu biz ilgililerine söylüyoruz. Kendi okullarınızda milli bütçesinden yılda 700-750 milyon dolar para ödüyorsunuz. Adeta terörü finanse ediyorsunuz. Sonrada bizden talepte bulunuyorsunuz. Bir adım atacaksak siz üzerinize düşeni, biz üzerimize düşeni yapacağız. Mütekabiliyet yok, olmadığı zamanda da kusura bakmasınlar” diye konuştu.

“83 FETÖ’cüyü getirdik, kararlıkla devam ediyoruz” Yurtdışından FETÖ’cüleri yakalama çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 83 tane FETÖ’cüyü getiriyoruz. Kararlıkla devam ediyor. Onlar Türkiye’de gözaltı süreçleri, yargı süreçleri devam ediyor. Mit bunları yerinde paketleyip alıp geliyor. Değişik ülkelerde bunların takibi aranması zaman alıyor. Kararlıyız. PKK’lıların inlerine gireceğiz dediysek bunların inlerine gireceğiz. 19 değişik ülkeden 83 kişiyi getirdik” dedi.

Adil Öksüz’le ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette temennim o dur ki şu anda aldığımız istihbarata doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıkladı Etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadelede şah damarlarını kesmiş olamayabiliriz. Ama Şah damarı çok ciddi bir darbe yedi ve kanamada. Zira gerek içerde, sayılara içerde ciddi manada düştü. Yüzlerle konuşuluyor. Çok uzun süredir terörle mücadelenin sonuçları son üç yılda yurtiçi ve Kuzey Irak’ta YPK, PKK ile 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Bölgesi bunu biliyorsunuz Zeytin Dalı harekatında 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ’la mücadelede Fırat Kalkanında 3 bin 60 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. bu sayın Macron duyurulur. Bizi DEAŞ’ı koruyan olarak gösteriyor. Bunu anlattığım halde aynı şeyi söylüyor. Yurt içinde 146 DEAŞ mensubu iltisaklı 14 dernek kapatıldı. 53 bin 781 kişiye ülkeye giriş yasağı koydu. 5 bin 540 kişi DEAŞ’la bağlantı olarak sınır dışı edildi. 902 zanlı tutuklandı. Gerek DEAŞ, PKK, YPG bütünüyle veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Artık gerek polis, jandarma, TSK, eski adıyla güvenlik korucuları bu konuda çok ciddi deneyim sahibi oldu. Korucular gençleştirildi” diye konuştu.