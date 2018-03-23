Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Cuma günü 23 Mart en güncel, değişil resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Regaib kandili ile birleşek daha anlamlı bir gün olan bu cuma günü için en güzel resimli cuma mesajları sizler için bir araya getirdik. Ellerin açıldığı dua kapılarının açık olduğu bu günde siz de sevdiklerinizin dualarında yerinizi almak için onların cumalarını resimli mesajlarla kutlayın.