Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

23 Mart cuma gününün Regaib Kandili ile birleşiyle daha ulvi bir gün olan bu cuma günü için sizlere en güzel resimli değişik, güncel ve tüm telefonlara uyumlu resimli cuma mesajlarını derledik. Seviklerinize yollayın, onların cuma dualarındaki yerinizi alın.

Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Cuma günü 23 Mart en güncel, değişil resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Regaib kandili ile birleşek daha anlamlı bir gün olan bu cuma günü için en güzel resimli cuma mesajları sizler için bir araya getirdik. Ellerin açıldığı dua kapılarının açık olduğu bu günde siz de sevdiklerinizin dualarında yerinizi almak için onların cumalarını resimli mesajlarla kutlayın.

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Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Regaib kandili ile birleşen bu cuma günü, aynı zamanda Recep ayının ilk cuma günü. Duaların edildiği, hayır dilendiği bu mübarek gün için en güzel resimli mesajları, hadis ve ayetleri sizler için derledik. Sevdiklerinizi akrabalarınıza yollayın, cuma günü hayır dualarını alın.

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Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

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Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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