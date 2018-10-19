Cuma gününün hiç duymadığınız faziletleri! Öyle bir an var ki...

Cuma; toplanmak mânasına gelir. Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibâdet, o günü bayram günü değerine yükseltir. İşte Cuma gününün bilinmeyen diğer mucizeleri: