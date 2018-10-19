Cuma gününün hiç duymadığınız faziletleri! Öyle bir an var ki...

Cuma; toplanmak mânasına gelir. Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibâdet, o günü bayram günü değerine yükseltir. İşte Cuma gününün bilinmeyen diğer mucizeleri:
Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.
Cuma gecesi Kehf Sûresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.
Cuma günü gusledenin günahları affolur.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER