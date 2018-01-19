Cuma günü dua saati ne zaman? Duaların kabul olduğu vakit meğer...

Yaradanın Cuma gününe has bazı lütufları vardır. Duaların kabul olduğu gün olarak nitelenen Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez. Cuma gününün bu özel vakti için peygamberimiz “Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” demiştir. Peki Cuma'daki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor Peygamberimiz ne demiştir? Twitter

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CUMA GÜNÜ DUA SAATİ : Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir. Abdullah ibn Selam Peygamberimiz ile yaptığı 'Cuma vakti' üzerine bir konuşmayı şu sözlerle aktarıyor: “Allah Rasulü (sas) oturuyordu. Ben, ‘Allah’ın kitabında (Tevrat’ta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine Rasulullah, ‘Yahut bir saatin bir kısmı.’ diye bana işaret buyurdu. Twitter

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CUMA GÜNÜ DUA VAKTİ : Ben de; ‘‘Bu vakit (Cumanın) hangi vaktidir?’ diye sordum Bana, ‘O vakit gündüzün saatlerinin sonudur’ diye cevap verdi. Ben: ‘Bu saat namaz vakti değildir.’ deyince bana şu cevabı verdi: ‘Evet, mümin kul namaz kılar, sonra müteakip namazı beklemek maksadıyla oturursa o, sevap yönüyle aynen namaz kılıyor gibidir.” Twitter

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