Çukur'un yakışıklısı Kubilay Aka sırılsıklam aşık! Sosyal medyadan romantik sözler

Şu sıralar Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Celasun' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka aşka geldi. Yakışıklı oyuncu, 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı meslektaşı Miray Daner'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Aka, 20 yaşına giren Miray Daner için Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaşarak, "Varlığın her günüme lütuf. İyi ki doğdun" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.
KUBİLAY AKA KİMDİR? Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi’nde tamamlayan yakışıklı oyuncu, Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken; Ufuk Ergin ve Ozan Doğulu’nun, işlemlerini gerçekleştirdiği sırada sanatçının yaka kartına bakarak Instagram adresine ulaşıp mesaj atmasıyla Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılmıştır.
Böylelikle Kubilay Aka, ilk oyunculuk deneyimini Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteri ile gerçekleştirmiştir.
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