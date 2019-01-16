Çukur'un yakışıklısı Kubilay Aka sırılsıklam aşık! Sosyal medyadan romantik sözler

Şu sıralar Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Celasun' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka aşka geldi. Yakışıklı oyuncu, 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı meslektaşı Miray Daner'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Aka, 20 yaşına giren Miray Daner için Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaşarak, "Varlığın her günüme lütuf. İyi ki doğdun" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.