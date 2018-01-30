Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki...

Ulan İstanbul'un Karlos'u, Çukur'un Vartolu'su derken Erkan Kolçak Köstendil başarılı oyunculuğu ile zirveye doğru hızla ilerliyor. Erkan Kolçak Köstendil kısa bir süre önce verdiği bir röportajda oyuncu olmazsa futbolcu olacağını ve Galatasaray'ın kapısında döndüğünü söylemişti. Erkan Kolçak Köstendil'in futbolculuk dönemine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Twitter

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Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in bilinmeyen ve dikkat çekici bir yönü ortaya çıktı. Röportajında Köstendil, Bursaspor'da kalecilik yaptığı dönem Galatasaray'ın kapısından dönüşünü şu sözlerle ifade etti: Twitter

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'Bursa'da doğdum. Rahmetli babam bir dönem belediye başkan yardımcısıydı. Annem yaklaşık 30 senedir aynı dükkanda kadın giyim ve ev tekstili üzerine kendi ürettiği şeyleri satıyor. Ailemizin gerçek sanatçısı o. Bursaspor'da kaleciydim. Twitter

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