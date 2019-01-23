Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek Birkan Sokullu'yla böyle görüntülendi

13 Aralık 2018'de bir Emirgan’da bir gece kulubünde tanışıp sevgili olan Birkan Sokullu ve Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Deniz Çiçek dün gece İstinye'de objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar, daha önce de magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti ancak ilişkileri hakkında ilk kez konuştular. Habertürk'te yer alan habere göre, mekandan el ele çıkan çift, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama herşey yolunda'' dedi.

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