Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek Birkan Sokullu'yla böyle görüntülendi

2018'in son aylarında tanışıp sevgili olan Birkan Sokullu ve Dilan Deniz Çiçek dün gece İstinye'de görüntülendi

Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek Birkan Sokullu'yla böyle görüntülendi

13 Aralık 2018'de bir Emirgan’da bir gece kulubünde tanışıp sevgili olan Birkan Sokullu ve Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Deniz Çiçek dün gece İstinye'de objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar, daha önce de magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti ancak ilişkileri hakkında ilk kez konuştular. Habertürk'te yer alan habere göre, mekandan el ele çıkan çift, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama herşey yolunda'' dedi.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek Birkan Sokullu'yla böyle görüntülendi

''HER ŞEY YOLUNDA'': Habertürk'te yer alan habere göre, mekandan el ele çıkan çift, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama her şey yolunda'' dedi. Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını, çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, Birkan Sokullu'nun aracına binerek uzaklaştılar.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek Birkan Sokullu'yla böyle görüntülendi

Hatırlanacağı gibi Dilan Deniz Çiçek, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile birliktelik yaşamıştı.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek Birkan Sokullu'yla böyle görüntülendi

Birkan Sokullu ise oyuncu Aslı Enver'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ile birlikte uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

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