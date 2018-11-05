Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası ilk hamle

Genç çift Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç’ın bir yıllık birlikteliğin ardından ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından ilk hamle 23 yaşındaki Çiçek Deniz'den geldi. Deniz, sosyal medya hesabından Furkan Andıç ile yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Andıç’ı takip etmeyi de bıraktı. Fotoğrafları henüz silmeyen 28 yaşındaki Andıç ise Deniz'i Instagram'da da takibi sürdürüyor.