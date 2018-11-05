Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası ilk hamle

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi ve meslektaşı Furkan Andıç'ın bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla noktaladıkları iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Dilan Çiçek Deniz'den flaş bir hamle geldi.

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası ilk hamle

Genç çift Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç’ın bir yıllık birlikteliğin ardından ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından ilk hamle 23 yaşındaki Çiçek Deniz'den geldi. Deniz, sosyal medya hesabından Furkan Andıç ile yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Andıç’ı takip etmeyi de bıraktı. Fotoğrafları henüz silmeyen 28 yaşındaki Andıç ise Deniz'i Instagram'da da takibi sürdürüyor.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası ilk hamle

ARTIK YÜRÜMÜYOR: Daha geçen hafta İstinye Park’ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç’ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevreleri dahil herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası ilk hamle

AMATÖR KAMERAYA YAKALANMIŞLARDI: İkili, ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasında ilk kez amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ve birliktelikleri bu şekilde ortaya çıkmıştı.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası ilk hamle

İkili yaz tatilini önce ABD sonra Bodrum'da birlikte değerlendirmişti. Denizdeki romantik anları da objektiflere yansımıştı.

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