Çukur'un ‘Komiser Emrah’ı gizemli sarışın sevgilisiyle yakalandı

Çukur dizisinde ‘Komiser Emrah’ karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, önceki gün Bodrum’da sarışın bir güzelle kiraladığı teknede görüntülendi. Duymaz, teknenin içinde yan yana görüntü vermemek için büyük bir çaba sarf etti.

Çukur'un ‘Komiser Emrah’ı gizemli sarışın sevgilisiyle yakalandı

‘Çukur’ dizisindeki ‘Komiser Emrah’ karakteriyle dikkat çeken Alperen Duymaz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün kiraladığı teknede yalnız görünen oyuncu, bu kez sarışın bir güzelle objektiflere yansıdı. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Duymaz’ın sık sık kız arkadaşına ‘Gazeteciler olabilir’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

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Çukur'un ‘Komiser Emrah’ı gizemli sarışın sevgilisiyle yakalandı

DENİZE AÇILDILAR: Her ihtimale karşı denize ayrı ayrı giren çift, tedbiri elden bırakmadı. Alperen Duymaz, aldığı erzakları tekneye yerleştirirken kız arkadaşı da denize girmeye çalıştı. Dengesini kaybeden sarışın güzel, denize düşerek kendisini bir anda suda buldu. Bu olaya aldırış etmeyen oyuncu, daha sonra teknenin kaptanının gelmesi ile denize açıldılar.

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Çukur'un ‘Komiser Emrah’ı gizemli sarışın sevgilisiyle yakalandı

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Çukur'un ‘Komiser Emrah’ı gizemli sarışın sevgilisiyle yakalandı

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