Çukur'dan internete özel video: Bilek güreşi

Çukur'dan internete özel bir video yayınlandı. Koçovalılar'ın has adamlarından Kemal, bilek güreşinde Ayı lakaplı İrfan'ı böyle alt ediyor. Çukur 11. yeni bölümüyle 8 Ocak 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 25 Aralık 2017 Pazartesi akşamı yayınlanan 10. bölümünde: Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.