Çukur'da yer yerinden oynayacak Akın Koçovalı'yı Söz'ün yıldızı canlandıracak iddiası

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur, 39. son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarırken, dizisiyle ilgili sürpriz iddialar gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve izleyicinin zihninde karışıklığa neden olan Akın Koçovalı karakteri için son olarak Söz dizisinin yıldızıyla konuşulduğu öne sürüldü.
Dizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de Akın Koçovalı karakteri için genç oyuncu Burak Çelik'in adının geçtiği öğrenildi. Peki Burak Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yakışıklı oyuncuya dair merak edilenler...
BURAK ÇELİK KİMDİR? 21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp'de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başladı. Aynı zamanda da babasına ait otopark'ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanıştı.
Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral'ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci oldu. Burak Çelik'in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çekti. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya'nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener'in "Hasta" adlı klibinde rol aldı. Ayrıca Hande Yener'in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterdi.
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