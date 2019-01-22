Çukur'a sürpriz transfer Çukur dizisi Ferhat kimdir kaç yaşında?

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, nefes kesen 49'uncu bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkarken diziye dahil olan Ferhat karakteri merak konusu oldu. Peki Çukur dizisi Ferhat kimdir, kaç yaşında, nereli ölüyor mu?

Çukur'a sürpriz transfer Çukur dizisi Ferhat kimdir kaç yaşında?

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, nefes kesen 49'uncu bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümde kadrosuna kattığı oyuncu Ahmet Şenkaya dikkat çekti. Peki Çukur dizisi Ferhat kimdir, kaç yaşında, nereli ölüyor mu?

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Çukur'a sürpriz transfer Çukur dizisi Ferhat kimdir kaç yaşında?

ÇUKUR'A TRANSFER OLDU: Bir Dilek Tut ve Dijital Esaret gibi sinema filmlerinde aldığı rollerle sanat camiasında adını duyuran genç oyuncu Ahmet Şenkaya, Çukur'a katılarak dizi piyasasına dahil oldu. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un 49'uncu bölümünde boy gösteren Şenkaya, Ferhat karakterini canlandırdığı başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

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Çukur'a sürpriz transfer Çukur dizisi Ferhat kimdir kaç yaşında?

AHMET ŞENKAYA KİMDİR?: Balkan göçmeni bir ailenin büyük oğlu olan Ahmet Şenkaya 1993'te İzmir Çamdibi'nde doğdu. Orta okul yıllarında tiyatro ile tanışan Şenkaya, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitimlere başladı. Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi de alan Ahmet Şenkaya profesyonel hayatına reklam filmleri ile başladı.

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Çukur'a sürpriz transfer Çukur dizisi Ferhat kimdir kaç yaşında?

Ahmet Şenkaya daha sonra Posta Kutusu filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı ve ardından Vatanım Sensin'de rol aldı. Ahmet Şennkaya, Bir Dilek Tut filminde ise öğretmen rolünü canlandırdı. En son Dijıtal Esaret filmine konuk oyuncu olan Ahmet Şenkaya şimdilerde Çukur'da Ferhat rolünü canlandırıyor.

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