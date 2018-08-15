Çukur yeni sezonun bombasını patlattı! O isim de artık kadroda

Show Tv'nin açık ara reyting rekorları kıran ve fenomen karakterler çıkaran dizisi Çukur'a yeni bir isim daha katılıyor.

Çukur yeni sezonun bombasını patlattı! O isim de artık kadroda

Çukur yeni sezon bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor. 33. bölüm ile sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri için oyuncu arayışları hızlı başladı. Son olarak Berkay Ateş'i oyuncu kadrosuna katan Çukur'a bir bomba isim daha geliyor!

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Çukur yeni sezonun bombasını patlattı! O isim de artık kadroda

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Yeni sezonda da farkını ortaya koymak isteyen Çukur dizisi için senaristler yeni oyuncular için kolları sıvadı! 2 isim netleşti bile!

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Çukur yeni sezonun bombasını patlattı! O isim de artık kadroda

Seyirciyi merak içinde bırakan bir sezon finaliyle haziran ayında tatile çıkan dizinin kadrosuna yeni sezonda ödüllü oyuncu Berkay Ateş’in sürpriz bir rolle katılacağı geçen haftalarda gündeme gelmişti.

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Çukur yeni sezonun bombasını patlattı! O isim de artık kadroda

Fenomen dizinin ekibine son olarak Erkan Avcı’nın da dahil olduğu öğrenildi. Avcı, geçen sezon TRT’nin ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisinde Fehim Paşa karakterine hayat vermiş, sezon sonunda da senaryo gereği ölmüştü.

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