Çukur dizisi Elvis kim? Gerçek ismi ne, hangi diziden transfer oldu..

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen fenomen dizi ‘Çukur’un kadrosu genişliyor.

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen fenomen dizi ‘Çukur’un kadrosu genişliyor. ‘Hatırla Sevgili’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kara Para Aşk’ gibi dizilerde rol alan Saygın Soysal, ‘Çukur’ dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor. İlk kez 22’nci bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeleri de değiştirecek. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.‘Çukur’un yeni bölümü 26 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00’da Show TV’de ekranlara gelecek. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır. 2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11