Çukur 22. yeni bölüm ön izleme

Çukur 22. yeni bölümü ön izlemesi yayınlandı; Çukur 22. yeni bölümüyle 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır.

Aliço Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir.