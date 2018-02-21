Çukur 18. yeni bölüm 2. özel sahne: Emrah Amir, meslektaşından özür diliyor

Çukur 18. yeni bölümünden çok özel bir daha sahne yayınlandı. Son bölümde yayınlanan trafik polisine hakaret ve aşağılama içeren sahneden sonra yeni bir video yayınlandı. Videoda Amir trafik polisini yolda görüyor ve özür diliyor. Çukur 18. yeni bölümüyle 26 Şubat 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 19 Şubat 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 17. bölümünde: Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor...