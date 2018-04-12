Cübbeli Ahmet'ten 'penis büyütme' fetvası! Kitabını yazdı...

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yazdığı 'Şifa Ayetleri' kitabıyla bir kez daha gündemde. Kitapta, Cübbeli Ahmet'in özellikle erkekleri ilgilendiren tavsiyeleri büyük şaşkınlık yarattı. Cübbeli Ahmet'in erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için yaptığı tavsiyeler ve okunmasını istediği dualar sosyal medyanın diline düştü. Cübbeli Ahmet daha önce de satranç gibi pek çok skandal fetvasıyla uzun süre gündemde kalmıştı...