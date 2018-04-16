Cübbeli Ahmet'ten 'penis büyütme duası' açıklaması!

Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere yer vermiş ve erkek cinsel organına okunacak ayetlerle ilgili “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet'in "ölünceye hiçbir itirazla karşılaşmaz" sözleriyle ne demek istediği anlaşılamamıştı. Odatv’nin gündeme getirdiği "Şifa Ayetleri" isimli kitabı sonrasında Cübbeli Ahmet’in ne cevap vereceği merak konusu olmuştu.

CÜBBELİ AHMET YANIT VERDİ: KİTAP TERCÜME

Cübbeli Ahmet, bir video yayınlayarak Odatv’nin haberine yanıt verdi. Cübbeli Ahmet, o kitabın tercüme olduğunu, kendisini fikrilerine yer vermediğini söyledi.

Cübbeli Ahmet “Şifa Ayetleri kitabıyla ilgili Namık Kemal Zeybek gibi aleyhime konuşanlara uzun uzun cevaplar verdim. Ancak diyeceğim şudur ki, Şifa Ayetleri kitabında ele aldığım bütün konular, tercümedir. Bunların hiçbiri benim kafamdan uydurduğum kurguladığım şeyler değildir” dedi.

Kitabın çevrildiği eserin asıl adını ve yazarını veren Cübbeli Ahmet "Hiçbir yorum katmadım hiçbir şey ihdas etmedim. Benim haddime değil. Nakilciyim ben. Bu eser tercümedir" ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan ayetlerin uzva değil suya üfleneceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “Suya üfleniyor, insanın bir yeri açık değil, ayet okunuyor açık olur mu, kafir olur. Bir suyun üzerine okunuyor. O su tedavi olmak istenen uzva serpiştiriliyor. Hangi ayetlerin suya okunacağı hakkında bölüm 351'de başlıyor, 352'ye geçiyor” diye konuştu.

  • Güncel 16 Nisan 2018 08:57
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cübbeli Ahmet'ten 'penis büyütme duası' açıklaması! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Allah seni rezil etsin 16 Nisan 2018 09:26 nakilciyim derken yani "emek hirsiziyim" baskasinin emegiyle kendime cikar sagliyorum demek istiyor. zaten senin aklin hep uckuruna calisiyor. islamda baska sey kalmadi insanlarin sexüel acligindan yararlanip belaltini cazip hale getirmek istiyorsun, sende bu sayede cukkani dolduracaksin. islama en büyük kötülügü sen ve senin gibi paragözler yapiyor. sex videonla madara oldun, utanmadan sahabelerde zina yapiyordu diye iftira atip, kendini kurtarmaya calistin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro