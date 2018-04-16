Cübbeli Ahmet'ten 'penis büyütme duası' açıklaması!

Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere yer vermiş ve erkek cinsel organına okunacak ayetlerle ilgili “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet'in "ölünceye hiçbir itirazla karşılaşmaz" sözleriyle ne demek istediği anlaşılamamıştı. Odatv’nin gündeme getirdiği "Şifa Ayetleri" isimli kitabı sonrasında Cübbeli Ahmet’in ne cevap vereceği merak konusu olmuştu.

CÜBBELİ AHMET YANIT VERDİ: KİTAP TERCÜME

Cübbeli Ahmet, bir video yayınlayarak Odatv’nin haberine yanıt verdi. Cübbeli Ahmet, o kitabın tercüme olduğunu, kendisini fikrilerine yer vermediğini söyledi.

Cübbeli Ahmet “Şifa Ayetleri kitabıyla ilgili Namık Kemal Zeybek gibi aleyhime konuşanlara uzun uzun cevaplar verdim. Ancak diyeceğim şudur ki, Şifa Ayetleri kitabında ele aldığım bütün konular, tercümedir. Bunların hiçbiri benim kafamdan uydurduğum kurguladığım şeyler değildir” dedi.

Kitabın çevrildiği eserin asıl adını ve yazarını veren Cübbeli Ahmet "Hiçbir yorum katmadım hiçbir şey ihdas etmedim. Benim haddime değil. Nakilciyim ben. Bu eser tercümedir" ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan ayetlerin uzva değil suya üfleneceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “Suya üfleniyor, insanın bir yeri açık değil, ayet okunuyor açık olur mu, kafir olur. Bir suyun üzerine okunuyor. O su tedavi olmak istenen uzva serpiştiriliyor. Hangi ayetlerin suya okunacağı hakkında bölüm 351'de başlıyor, 352'ye geçiyor” diye konuştu.