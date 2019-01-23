Cübbeli Ahmet Hoca'dan Seyyid Tahir Özışık için taziye mesajı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası emekli imam Seyyid Tahir Özışık'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı. Ünlü, kişisel internet sitesinden yayınlanan videosunda Seyyid Tahir Özışık'ın Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin torunlarından olmasına ve medrese tahsili yapmış büyük bir alim olmasına vurgu yaptı.

"Allah'ım Bu Aileye de Bu Şerefi İhsan Eylesin":Ardından vefat etmeden önce Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Seyyid Tahir özışık'ı ziyaret etmesine dikkat çeken Ünlü, şu sözlerle açıklamasına devam etti;

"Bazı cenazeler de vardır ki kendilerine iştirak edenlere şefaat ederler. Umarız ki bu hocamız inşallah cenaze namazında hazır bulunanalara şefaat edecek mertebededir. Zaten uyanıkken bu kerameti gördüğüne göre. Rabbim derecesini ali eylesin. Geride bıraktığı Özışık ailesine sabır versin ve onun yolunu sürdürmelerini nasip eylesin. Mühim olan neslin devamından çok yolun devamıdır. Bu büyüklerin, seyyidelerin, alimlerin salah ve takva ocaklarının devam etmesidir. Allah’ım bu aileye de bu şerefi ihsan eylesin"