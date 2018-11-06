Çöp konteynerleri ölüm yatağı oldu Cesetler fabrikada fark ediliyor

Guardian gazetesi, İngiltere'de evsizlerin kış aylarında uyumak için çöp konteynerlerini kullandığını, bu nedenle ölümlerin yaşandığını yazdı. Gazetenin haberinde hem İngiltere'deki evsiz sayısının hem de evsizler arasında çöp konteynerlerini uyumak için kullanma oranının arttığı belirtiliyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre İngiltere'de sokaklarda yaşayanların oranı 2010 yılına kıyasla yüzde 169 oranında arttı. Bu hafta yapılan açıklamada ise, Temmuz ve Eylül aylarında başkent Londra'da 3103 kişinin sokakta yaşadığının tespit edildiği belirtildi. Guardian, bu rakamın Londra açısından bir rekor olduğunu aktarıyor. Twitter

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Atık yönetimi şirketi Veolia, geçen kış, çöp konteynerlerinde uyuyan evsizlerle ilgili 32 vakanın kayıtlarına geçtiğini belirtiyor. Başka bir şirket olan Biffa, 2016 yılında çöp konteynerlerinde 175 kişi bulmuş. Biffa, bu konuda farkındalığı artırmak için Ocak ayında bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Twitter

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Guardian, 2014 yılında Bristol'deki bir geri dönüşüm fabrikasında bir insanın cesedinin kalıntılarının bulunduğunu belirtiyor. Bunun benzeri farklı olayların da yaşandığını yazıyor. Gazete, son iki yılda, çöp konteynerlerinde uyudukları sırada çöp arabasına konulma nedeniyle yaşanan üç ölümün soruşturulduğunu aktarıyor. Twitter

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