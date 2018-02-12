Çok sayıda zırhlı araç sınıra getirildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, dün akşam saatlerinde Hatay'a geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı.Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi. Twitter

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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı.Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi. Twitter

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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı.Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi. Twitter

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