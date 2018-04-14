Çocuklarınızı işlenmiş hazır gıdalardan uzak tutun!

Çocuklarına bir çok imkan sunmasına rağmen dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmayan ebeveynler, gelişim bozukluğu ve obezite gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu rahatsızlıkların arkasındaki en büyük sorunlardan biri aile ortamı diğeri de okul yaşantısıdır. Bazı aileler evde çocuğun beslenme kontrolünü her ne kadar sağlasa da okuldaki yemekler ve ara öğünleri kontrol etmekten zorlanmaktadır.