Çocuklarınızı işlenmiş hazır gıdalardan uzak tutun!

Çocuklarda sağlıksız beslenmenin obeziteye yol açtığını söyleyen uzmanlar çocukların sağlıklı yetişmesi için beslenme bilincinin kazandırılması geretiğini vurguluyorlar.

Çocuklarınızı işlenmiş hazır gıdalardan uzak tutun!

SAĞLIKLI BESLENME: Çocuğunuzun fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde önemli bir rol oynuyor. Pek çok ebeveyn çocuğuna evde sağlıklı ve dengeli beslenme eğitimi vermeye çalışıyor ancak yapılan planlama, dışarıda zararlı beslenme alışkanlıkları ile değişebiliyor. Bu nedenle çocukların beslenme alışkanlıklarının başta okul olmak üzere dış ortamda da kontrol altında tutulması büyük önem taşıyor. Uz. Dr. Şerare Arbatlı, “15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü” öncesinde çocukların dengeli beslenmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

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Çocuklarınızı işlenmiş hazır gıdalardan uzak tutun!

Sağlıklı beslenme toplumsal bir bilinç gerektirmektedir. Çocuk sağlıklı beslenme alışkanlığını evde, okulda, aileyle ve arkadaşlarıyla birlikte öğrenmektedir. Aile üzerine ne kadar görev düşüyorsa, okullar da bu konuda yeteri kadar sorumluluk sahibi olmalıdır.

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Çocuklarınızı işlenmiş hazır gıdalardan uzak tutun!

Çocuklarına bir çok imkan sunmasına rağmen dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmayan ebeveynler, gelişim bozukluğu ve obezite gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu rahatsızlıkların arkasındaki en büyük sorunlardan biri aile ortamı diğeri de okul yaşantısıdır. Bazı aileler evde çocuğun beslenme kontrolünü her ne kadar sağlasa da okuldaki yemekler ve ara öğünleri kontrol etmekten zorlanmaktadır.

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Çocuklarınızı işlenmiş hazır gıdalardan uzak tutun!

İŞLENMİŞ VE HAZIR GIDALARA DİKKAT: Çocuklar düzenli bir program ile beslenmelidir. Çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır. Geç yatan ve zaman kısıtlılığı nedeniyle kahvaltı yapmadan dışarı çıkan çocuklar aperatif yiyeceklerle karnını doyurmak zorunda kalmaktadır. Öğle yemeğini okulda yiyen öğrenciler kantindeki katkı maddeli hazır gıdalar yerine okulda kalorisi az ve sebze ağırlıklı yemeklere teşvik edilmelidir.

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