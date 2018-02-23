Çocuklarınızı bu sapıklardan koruyun pedofili nedir pedofili nasıl anlaşılır

Pedofili, pais (çocuk) ve philia (sevgi, arkadaşlık) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür ve çocuklara karşı cinsel ve duygusal yönelime sahip olan bireyleri anlatır. Bir tür çocuk sevgisi anlamına gelse de tabii ki normal bir sevgi değildir. Altında pek çok neden yatan ve kompleks bir hastalık olan pedofilinin kesin bir tedavisi yoktur. Peki son dönemlerde sık sık duyduğumuz pedofilileri nasıl anlayabiliriz? Çocuklarımızı bu insanlardan nasıl koruyabiliriz?