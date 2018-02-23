Çocuklarınızı bu sapıklardan koruyun pedofili nedir pedofili nasıl anlaşılır

Son dönem çocuklara uygulanan taciz ve tecavüz olaylarını sıklıkla okur olduk. Kimyasal hadım konusu yakın zamanda mecliste görüşülecek. Küçücük çocuklarımızı kurban olarak gören pedofili insanlardan uzak tutmak gerek. Peki Pedofili nedir nasıl anlaşılır?

Çocuklarınızı bu sapıklardan koruyun pedofili nedir pedofili nasıl anlaşılır

Pedofili, pais (çocuk) ve philia (sevgi, arkadaşlık) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür ve çocuklara karşı cinsel ve duygusal yönelime sahip olan bireyleri anlatır. Bir tür çocuk sevgisi anlamına gelse de tabii ki normal bir sevgi değildir. Altında pek çok neden yatan ve kompleks bir hastalık olan pedofilinin kesin bir tedavisi yoktur. Peki son dönemlerde sık sık duyduğumuz pedofilileri nasıl anlayabiliriz? Çocuklarımızı bu insanlardan nasıl koruyabiliriz?

116
Çocuklarınızı bu sapıklardan koruyun pedofili nedir pedofili nasıl anlaşılır

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu Twitter hesabından pedofil bireylerin özelliklerini sıraladı. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı; 2015'te Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nü kurdu. Aile ve yas danışmanlığı yapıyor ve halen Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor.

216
Çocuklarınızı bu sapıklardan koruyun pedofili nedir pedofili nasıl anlaşılır

Pedofillerin inkar eğiliminde olduklarını ve genellikle çocuğun yanlış anladığını söylediklerini belirten Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun tweet'leri şöyle:

316
Çocuklarınızı bu sapıklardan koruyun pedofili nedir pedofili nasıl anlaşılır

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro