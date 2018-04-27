Çocuklara cesaret hapı verip ölüme yolladık! Kan donduran itiraf

AFRİN’de yaralı olarak yakalanan PKK/YPG'li teröristten kan donduran itiraflar geldi... "Kandil’in talimatıyla çocuk savaşçıları en ön saflara sürdük. Korkan çocuklara da döve döve cesaret hapı yutturdular. Çocukların onlarcası öldü..."

Çocuklara cesaret hapı verip ölüme yolladık! Kan donduran itiraf

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nın 59'uncu gününde Afrin şehir merkezine yakın bir bölgedeki çatışmada 2 ayağından yaralı olarak yakalanan Hogir Cudi kod adlı terörist Cemal Soreş'in ifadeleri, PKK/YPG'nin çocukları nasıl kullandığını da bir kez daha ortaya koydu. Afrin operasyonu sırasında örgütte dağılma başlayınca örgüt yöneticileri, çocuklara zorla cesaret hapı yutturmaya başladı. Yutmak istemeyenlere de döverek yutturdular. Ön saglara sürülen o çocukların hepsi öldü...

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Çocuklara cesaret hapı verip ölüme yolladık! Kan donduran itiraf

Mehmetçiğin zamanında hastaneye yetiştirmesiyle 2 ayağı diz kapağından kesilmekten kurtulan ve "Bize yıllardır Türk askerinin infaz yaptığı anlatıldı ama siz beni ölümden kurtardınız" diyen Soreş, örgütün iç yüzünü şöyle anlattı: "2013'te HPG'nin eski yöneticisi 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed ve 75 Suriyeli örgüt üyesi ile birlikte Kandil'den ayrılarak Suriye'ye geçip YPG saflarına katıldık. Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'da, kurulan kampa yerleştik.

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Çocuklara cesaret hapı verip ölüme yolladık! Kan donduran itiraf

BİN 500'DAN FAZLA ÇOCUK SİLAHLANDIRILDI... Örgüt, 2016 - 2017 kasımı arasında bölgede yaşayan, yaşları 13-17 arasında bin 500'den fazla çocuğu ailelerinden koparıp bu kampa getirdi. Kaçırılarak ya da kandırılarak getirilen bu çocukların çoğunluğu Afrin ve Haseke'dendi. Bir kısmı da Menbiç'te PYD'nin kararıyla kapatılan okullardan getirilen çocuklardı. Bu çocuklara, Afrin'in Hacıhasanlı bölgesindeki ormanlık alanda kampta siyaset ve silah eğitimi verildi.

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Çocuklara cesaret hapı verip ölüme yolladık! Kan donduran itiraf

KARAYILAN KANDİL'DEN ARADI VE DEDİ Kİ... Yatakhanenin duvarlarına Ocak 2014'te, DEAŞ'lılar çıkan çatışmada ölen 15 yaşındaki Dalil Riyad Kasım Khalil'in fotoğrafları asılarak, bir kahraman olarak anlatılıyordu. Abdullah Öcalan'ın her yerde fotoğrafları asılı olan kampa, Türkiye'nin Afrin operasyonundan birkaç hafta önce Kandil'den görüntülü telefonla bağlanan Murat Karayılan, yemekhanede toplanan çocuklara, "Kürdistan kurulduğunda her biriniz kendi şehirlerinizin polisi olacaksınız" diye seslendi.

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