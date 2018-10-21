Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

4 ay gibi kısa bir süre içinde 20 kilo veren Gök, yeni hayatına sağlıklı bir şekilde kilo vererek devam ediyor. Spor yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, şimdiki haliyle beğenileri topluyor.

Genç oyuncu tüm besin gruplarının "karbonhidratların, yağların ve proteinlerin" bir arada ve dengeli bir şekilde olduğu beslenme programını düzenli bir şekilde uyguladı.