Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

İlk oyunculuk deneyimini Çocuklar Duymasın dizisiyle yapan Deniz Gök, geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Diziye dahil olduğu ilk bölümlerde kilolu halleriyle dikkat çeken oyuncunun eski halinden eser kalmadı. Fazla kilolarından kısa sürede kurtulmayı başaran Deniz Gök sevenlerini oldukça mutlu etmiş görünüyor.
4 ay gibi kısa bir süre içinde 20 kilo veren Gök, yeni hayatına sağlıklı bir şekilde kilo vererek devam ediyor. Spor yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, şimdiki haliyle beğenileri topluyor.
Genç oyuncu yemekten büyük keyif aldığı makarnayı diyet programına ekleyerek ve bol su içerek kilo verdiğini söylüyor.
Genç oyuncu tüm besin gruplarının "karbonhidratların, yağların ve proteinlerin" bir arada ve dengeli bir şekilde olduğu beslenme programını düzenli bir şekilde uyguladı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER