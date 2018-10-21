Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

Kanal D de yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın saf asistanı İrem karakterine hayat veren Deniz Gök hayranlarının zayıflamasını istediğini sosyal medyadan duyurmuş ve spor yapmaya başlamıştı. Oyuncunun şimdiki hali görenleri şaşkın bırakıyor.

Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

İlk oyunculuk deneyimini Çocuklar Duymasın dizisiyle yapan Deniz Gök, geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Diziye dahil olduğu ilk bölümlerde kilolu halleriyle dikkat çeken oyuncunun eski halinden eser kalmadı. Fazla kilolarından kısa sürede kurtulmayı başaran Deniz Gök sevenlerini oldukça mutlu etmiş görünüyor.

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Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

4 ay gibi kısa bir süre içinde 20 kilo veren Gök, yeni hayatına sağlıklı bir şekilde kilo vererek devam ediyor. Spor yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, şimdiki haliyle beğenileri topluyor.

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Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

Genç oyuncu yemekten büyük keyif aldığı makarnayı diyet programına ekleyerek ve bol su içerek kilo verdiğini söylüyor.

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Çocuklar Duymasın'ın İrem'i Deniz Gök'ün eski halini görenler inanamıyor!

Genç oyuncu tüm besin gruplarının "karbonhidratların, yağların ve proteinlerin" bir arada ve dengeli bir şekilde olduğu beslenme programını düzenli bir şekilde uyguladı.

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