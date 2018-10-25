Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'a bu sezon katılan ve ‘Girişimci Ümit’ karakterine hayat veren Ümit Ünker aynı zamanda ödüllü bir eğitmendir. Satış Eğitmeni ve Danışmanlık hayatı boyunca yaptığı en heyecanlı ve farklı girişiminin oyunculuk olduğunu söyleyen Ümit Ünker, "Değer Odaklı Satış" kitabının yazarıdır. Ünker, dizide, Havuç ve Meto’nun en yakın arkadaşı olup teknoloji odaklı yeni iş girişimleri ile izleyenlerle buluşacak.
Uzun yıllar boyunca kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yapan ve hala yüzlerce markaya eğitimler veren bir şirketi bulunan Ünker, dizi ile birlikte bambaşka duygular yaşadığını belirtiyor.
ŞAŞKINLIK YAŞIYORUM! Hayatı boyunca ‘girişimci’ bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ünker, "Oyunculuk bambaşka bir deneyimmiş. İnsanlar sokakta adımla seslendiklerinde ‘adımı nereden biliyorlar’ diye anlık şaşkınlık yaşıyorum." şeklinde konuştu.
Çocuklar Duymasın’da kendi adıyla yer alan Ünker’in canlandırdığı ‘Girişimci Ümit’ Havuç ve Meto’nun iş kurma maceraları izleyenlerden her hafta büyük ilgi görüyor.
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