Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'a bu sezon katılan ve ‘Girişimci Ümit’ karakterine hayat veren Ümit Ünker aynı zamanda ödüllü bir eğitmendir. Satış Eğitmeni ve Danışmanlık hayatı boyunca yaptığı en heyecanlı ve farklı girişiminin oyunculuk olduğunu söyleyen Ümit Ünker, "Değer Odaklı Satış" kitabının yazarıdır. Ünker, dizide, Havuç ve Meto’nun en yakın arkadaşı olup teknoloji odaklı yeni iş girişimleri ile izleyenlerle buluşacak.