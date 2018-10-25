Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın dizisine bu sezon dahil olan ve Havuç ile birlikte ortak bir işe atılan Girişimci Ümit, oynadığı rolle beğenileri üzerine toplarken asıl adı Ümit Ünker olan oyuncunun ödüllü eğitmen olduğu ortaya çıktı.

Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'a bu sezon katılan ve ‘Girişimci Ümit’ karakterine hayat veren Ümit Ünker aynı zamanda ödüllü bir eğitmendir. Satış Eğitmeni ve Danışmanlık hayatı boyunca yaptığı en heyecanlı ve farklı girişiminin oyunculuk olduğunu söyleyen Ümit Ünker, "Değer Odaklı Satış" kitabının yazarıdır. Ünker, dizide, Havuç ve Meto’nun en yakın arkadaşı olup teknoloji odaklı yeni iş girişimleri ile izleyenlerle buluşacak.

119
Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Uzun yıllar boyunca kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yapan ve hala yüzlerce markaya eğitimler veren bir şirketi bulunan Ünker, dizi ile birlikte bambaşka duygular yaşadığını belirtiyor.

219
Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

ŞAŞKINLIK YAŞIYORUM! Hayatı boyunca ‘girişimci’ bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ünker, "Oyunculuk bambaşka bir deneyimmiş. İnsanlar sokakta adımla seslendiklerinde ‘adımı nereden biliyorlar’ diye anlık şaşkınlık yaşıyorum." şeklinde konuştu.

319
Çocuklar Duymasın'ın girişimci Ümit'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın’da kendi adıyla yer alan Ünker’in canlandırdığı ‘Girişimci Ümit’ Havuç ve Meto’nun iş kurma maceraları izleyenlerden her hafta büyük ilgi görüyor.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro