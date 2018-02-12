Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' yuvaya dönüyor

Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu.Mint Yapım imzalı, Baş rollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bulunduğu dizi ‘Çocuklar Duymasın’ pazar akşamları Kanal D’de!

FURKAN KIZILAY 'TEKRAR HAVUÇ OLMAK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti. Öte yandan sezon başında Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakteriyle yer almayı kabul etmeyen Furkan Kızılay bir süre Aslan Ailem adlı dizide rol aldı.