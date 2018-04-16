Çocuklar Duymasın çileden çıkardı isyan bayrağını açtırdı 'Yeter!'

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın son bölümü ile izleyiciyi adeta çılgına çevirdi. Reyting için yapılan türlü türlü senaryo oyuncuları herkesi çok kızdırdı.

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyici karşına çıkan ve reyting mücadelesi veren Çocuklar Duymasın, artık gitgide sınırları zorlamata başladı ancak bu pek iyi bir anlamda değil. Her ne izlensede izleyiciyi artık delirtme noktasına getirdi Çocuklar Duymasın. Peki neden Twitter

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Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı! Şişe çevirmece oyunu Haluk’u çileden çıkartıyor! Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın’ın yeni bölümünde, Haluk ve Meltem’in evlerinde Havuç’un isteğiyle parti düzenleniyor ve şişe çevirmece oyununu oynanıyor. Haluk baştan karşı çıksa da, şişe çevirmece oyunu sırasında doğruluk mu cesaret mi sorusunda, Meltem’in istediğini yapıyor ve camı açarak sevgisini haykırıyor! Twitter

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Kanal D’de ekrana gelen Çocuklar Duymasın’ın yeni bölümünde, Haluk ve Meltem’i yeni bir macera bekliyor; Zeynep ev halkıyla kaynaşıyor! Haluk ve Meltem, nihayet ailelerinin yeni üyesiyle tanışırlar. Evlat edindikleri Zeynep, ev halkıyla kaynamaya çalışır. Bir çocuğun hayatını kurtaran Haluk ile Meltem, bunun mutluluğunu yaşarken, yeni maceralar peşlerini bırakmaz.



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