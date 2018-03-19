Çocuklar Duymasın 33. bölüm fragmanı

Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocuklar Duymasın 25 Mart 2018 Pazar akşamı Kanal D'de...

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır.

Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem; Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır.

Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.