Çocuğunu göremediğini söyleyen adam intihara kalkıştı!

KÜTAHYA'da, çocuğunu göremediği iddiasıyla 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik tarafından ikna edilerek kararından vazgeçirildi.
Gazi Kemal Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K. isimli şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıktı. Vatandaşların ihbarı ile 2018 yılının ilk dakikalarında bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. M.K., 2,5 önce dünyaya gelen çocuğunun ayrı yaşadığı eşi tarafından kendisine gösterilmediğini, evladının getirilmemesi durumunda çatıdan aşağıya atlayarak hayatını son vereceğini söyledi.
Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışması sonuç vermedi. Bu arada, olay yerine intikal eden Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, M.K.'ye eşi ve bebeğinin getirileceğini sözünü verdi. Kısa süre sonra M.K.'nin eşi ve bebeği polis otosu ile olay mahalline getirildi. M.K.'nin eşi, "Ne olur atlama bebeği getirdim. Aşağıya in görüşelim" dedi. M.K. eşinin verdiği sözlerin inandırıcı olmadığını dile getirerek, çatıdan aşağıya atlamakta kararlı olduğunu söyledi.
Çevik, daha sonra çatıdaki M.K. ile telefonla da görüşüp ikna çalışmalarını sürdürdü. M.K., Müdür Çevik'in verdiği sözleri yerine getirmesi halinde çatıdan aşağıya ineceğini belirtti. M.K, "Müdürüm sana güveniyorum ve aşağıya iniyorum. Beni evladımla buluştur" dedi.
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