Çocuğunu göremediğini söyleyen adam intihara kalkıştı!

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışması sonuç vermedi. Bu arada, olay yerine intikal eden Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, M.K.'ye eşi ve bebeğinin getirileceğini sözünü verdi. Kısa süre sonra M.K.'nin eşi ve bebeği polis otosu ile olay mahalline getirildi. M.K.'nin eşi, "Ne olur atlama bebeği getirdim. Aşağıya in görüşelim" dedi. M.K. eşinin verdiği sözlerin inandırıcı olmadığını dile getirerek, çatıdan aşağıya atlamakta kararlı olduğunu söyledi.