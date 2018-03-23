Çocuğunu bir anda bu halde buldu hastaneye koştu gerçekler acı!

Anneler babalar çocuklarının üzerine titrer, onların başına en ufak kötü bir şeyin gelmesini istemez. Ancak bazen elden bir şey gelmeyebiliyor ve ebeveynler dışında çocukların başına çok kötü işler gelip hayatları karartabiliyor.
Samantha Rodger, bir yaşındaki oğlu Juliano’nun ağzının etrafında kırmızılıklar ve kabarcıklar oluştuğunu farketti. Hemen oğlunu doktora götürdü ve doktor soğuk algınlığı teşhisi koydu. Samantha’ya benzer kızarıklıkların elinde ve ayağında da görülebileceğini, endişelenecek bir şey olmadığını ve bir hafta içinde geleceğini söyledi. Ancak bir haftanın sonunda kızarıklıklar geçmeyi bırakın her yere yayıldı. Juliano’nun canı çok acıyordu ve Samantha giderek endişelenmeye başladı. Hastaneye gidip oğluna birkaç test yapılmasını istedi.
Doktorlar daha sonra çocukta tip 1 herpes simpleks virüsüne rastladı. Liftable’tan aktarılanlara göre Samantha şüphelerinde haklı çıkmış. Samantha oğlunun virüsü nereden kaptığını bir türlü anlayamadı. “Hayatı boyunca uğraşacağı bir hastalıkla karşı karşıya. Bunun üstesinden nasıl geleceğimi bilmiyorum. Oğluma yardım edemiyorum ve canım çok acıyor” dedi.
HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ (UÇUK) NEDİR; Herpes simpleks virüsü son derece bulaşıcı. Cilt teması, salya ve virüslü nesnelerden anında bulaşıyor. Özellikle bebekler, sinir sistemleri güçsüz olduğundan virüse karşı daha dayanıksız.
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