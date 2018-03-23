Çocuğunu bir anda bu halde buldu hastaneye koştu gerçekler acı!

Anneler babalar çocuklarının üzerine titrer, onların başına en ufak kötü bir şeyin gelmesini istemez. Ancak bazen elden bir şey gelmeyebiliyor ve ebeveynler dışında çocukların başına çok kötü işler gelip hayatları karartabiliyor.

Samantha Rodger, bir yaşındaki oğlu Juliano’nun ağzının etrafında kırmızılıklar ve kabarcıklar oluştuğunu farketti. Hemen oğlunu doktora götürdü ve doktor soğuk algınlığı teşhisi koydu. Samantha’ya benzer kızarıklıkların elinde ve ayağında da görülebileceğini, endişelenecek bir şey olmadığını ve bir hafta içinde geleceğini söyledi. Ancak bir haftanın sonunda kızarıklıklar geçmeyi bırakın her yere yayıldı. Juliano’nun canı çok acıyordu ve Samantha giderek endişelenmeye başladı. Hastaneye gidip oğluna birkaç test yapılmasını istedi.