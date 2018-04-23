Çıplak videosu ifşa olan Ciciş Esra Ersoy 'Bilseydim başka bir şey isterdim'

İŞTE ESRA ERSOY'UN O AÇIKLAMASI; 'Videonun böyle yayılacağını bilseydim Bentley isterdim. Cartier'in bir anlamı vardı da öyle dedim. İnsanlar beni ne sanıyorlar anlamıyorum. Benim değerim Cartier'den 20 bin dolarlık bir bileklik mi? Beni kimse parayla elde edemez. Ben aşk kadınıyım!'