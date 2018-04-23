Çıplak videosu ifşa olan Ciciş Esra Ersoy 'Bilseydim başka bir şey isterdim'

Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasında Cicişler olarak bilinen Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy'un, Hacı Sabancı'ya gönderdiği iddia edilen çıplak videosu ifşa olmuştu. Defalarca Instagram'dan açıklama yapan Esra Ersoy'dan yeni hamleler var.

Çıplak videosu ifşa olan Ciciş Esra Ersoy 'Bilseydim başka bir şey isterdim'

Magazin dünyasının Cicişler olarak bilinen kardeşleri Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri, polisin zor ayırdığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarından su sızmayan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kardeşlerin neden kavga ettiği merak ediliyordu. Kavganın altından paylaşılamayan bir iş adamı çıktı. Ardında Esra Ersoy'un çıplak videosu internete sızınca bomba patlamış ve videonun gönderildiği iş adamının Hacı Sabancı olduğu iddia edilmişti.

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Çıplak videosu ifşa olan Ciciş Esra Ersoy 'Bilseydim başka bir şey isterdim'

Skandalın patlamasının ardından defalarca açıklama yaptı Esra Ersoy ancak ne dedikoduların ne de kanıtların ardı arkası kesildi. Tüm bunlar üzerine Esra Ersoy'dan yeni bir hamle ve herkesi şaşırtan bir açıklama daha geldi.

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Çıplak videosu ifşa olan Ciciş Esra Ersoy 'Bilseydim başka bir şey isterdim'

İŞTE ESRA ERSOY'UN O AÇIKLAMASI; 'Videonun böyle yayılacağını bilseydim Bentley isterdim. Cartier'in bir anlamı vardı da öyle dedim. İnsanlar beni ne sanıyorlar anlamıyorum. Benim değerim Cartier'den 20 bin dolarlık bir bileklik mi? Beni kimse parayla elde edemez. Ben aşk kadınıyım!'

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Çıplak videosu ifşa olan Ciciş Esra Ersoy 'Bilseydim başka bir şey isterdim'

ESRA ERSOY SOSYAL MEDYADAN DERT YANIYOR 'Herkes hata yapabilir.. Affedin beni çok üzülüyorum.Çok utanıyorum. O gün çok kötüydüm.'

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