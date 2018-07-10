Çıplak videolarını satılığa çıkarmıştı! Canlı yayında yürek hoplatan dans

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Love Island (Aşk Adası), güzel yarışmacı Megan Barton Hanson'ın striptiz şovu ile ülke gündeminin en tepesine oturdu. Megan'ın sevgilisi Wes Brown'u baştan çıkarmak için yaptığı dans olay yarattı. Megan'ın dansı sırasında diğer yarışmacı kızların da şaşkınlıklarını gizleyemediği bazı erkek yarışmacıların ise utandıkları görüldü.