Çıplak paylaşımı olmuştu Didem Soydan'ın sevgilisiyle olay pozu

Geçtiğimiz günlerde çıplak pozuyla gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, şimdi de sevgilisiyle öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çıplak paylaşımı olmuştu Didem Soydan'ın sevgilisiyle olay pozu

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen model Didem Soydan, şimdi de erkek arkadaşıyla öpüştüğü fotoğrafını yayınladı. Soydan'ın fotoğrafçı Ozan Kıymaç'la çekildiği kareler, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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Çıplak paylaşımı olmuştu Didem Soydan'ın sevgilisiyle olay pozu

DİDEM'İN AŞK POZU: Dudak dudağa poz veren ikilinin bu fotoğrafı, bazı sosyal medya takipçileri tarafından 'Didem'in aşk pozu' olarak yorumladı.

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Çıplak paylaşımı olmuştu Didem Soydan'ın sevgilisiyle olay pozu

KIZ ARKADAŞIYLA YAKINLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU: Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde de en yakın arkadaşı olan Umut Eker'in doğum günü partisine katılmıştı. Partiden görüntüler paylaşan Eker, ünlü modelin Merve isimli arkadaşıyla yakınlaştığı anları kameraya kaydetmişti.

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Çıplak paylaşımı olmuştu Didem Soydan'ın sevgilisiyle olay pozu

YATAKTA ÇIPLAK POZ: Güzel model yine yatakta yarı çıplak verdiği bu pozu sosyal medyadan paylaşmış, paylaşımın altında da "Çok seksi olduğumu düşünmeyin, giyinikken çok taze ve temizim" notunu düşmüştü. Yoruma kapalı olan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

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