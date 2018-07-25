Çıplak görüntüleri ifşa olmuştu Berk Oktay ilk kez açıkladı!

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı hacklenmiş ve Berk Oktay'a ait çıplak görüntüler ile yine Berk Oktay'ın başka kadınlarla olan çok özel görüntüleri sanal aleme dökülmüştü. Konu hakkında Berk Oktay ilk kez konuştu.
Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı. Yaşanan bu olaylar sonrası da Merve Şarapçıoğlu eşi Berk Oktay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti.
İLK KEZ KONUŞTU; Berk Oktay dün akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Ve o fotoğraflarla ilgili konuştu. Muhabirlerin ''Görüntüleri izlediğinizde ne hissettiniz?'' sorusuna, ''Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Kötü bir durum. Herkesin hissettiklerini hissettim'' diyen Berk Oktay, ''Rüzgar kayadan sadece toz alır'' diyerek birilerine göndermede bulundu.
NELER OLMUŞTU; 'Arka Sokaklar' adlı dizide 'Sinan' karakterini canlandıran ve şu sıralar 'Savaşçı' dizisinde rol alan Berk Oktay' ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşıldı. Sosyal medya hesabı hacklenen ünlüler kervanına Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay da katıldı. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar kısa sürede silindi.
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