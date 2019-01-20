Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bu iddiaları yaptıkları son paylaşımla ne Tosic'in ne Jelena'nın umurunda olmadığı gözlemlendi.

Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

Dünya, Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'nın, "Aldatma skandalı" ile çalkalanıyor ama ikilinin bu durum umurunda değil. Tosic ve eşinden sürpriz bir fotoğraf geldi.

113
Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

NE OLMUŞTU: Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırılmış ve Sırbistan medyasını sallayan görüntülerle Jelana ve Vranjes'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Jelana internete sızan mahrem görüntülerin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişinin ise kendisi olmadığını ileri sürmüştü

213
Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

Sırbistan medyasının gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya göre Bosnalı futbolcu Vranjes ise Jelana'nın aksine aşk iddialarını doğrularken. Vranjes, ilişkiyi kanıtlamaya hazır olduğunu belirterek "Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu demişti. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm" diye konuştu. Bu gelişmenin ardından Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti

313
Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

34 yaşına giren futbolcu Tosic, ailesi ile birlikte doğum gününü kutladı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro