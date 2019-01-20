Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

Sırbistan medyasının gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya göre Bosnalı futbolcu Vranjes ise Jelana'nın aksine aşk iddialarını doğrularken. Vranjes, ilişkiyi kanıtlamaya hazır olduğunu belirterek "Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu demişti. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm" diye konuştu. Bu gelişmenin ardından Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti