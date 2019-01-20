Çıplak fotoğrafları sızan Jelena Karleusa'nın son paylaşımı olay oldu

Dünya, Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'nın, "Aldatma skandalı" ile çalkalanıyor ama ikilinin bu durum umurunda değil. Tosic ve eşinden sürpriz bir fotoğraf geldi.
NE OLMUŞTU: Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırılmış ve Sırbistan medyasını sallayan görüntülerle Jelana ve Vranjes'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Jelana internete sızan mahrem görüntülerin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişinin ise kendisi olmadığını ileri sürmüştü
Sırbistan medyasının gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya göre Bosnalı futbolcu Vranjes ise Jelana'nın aksine aşk iddialarını doğrularken. Vranjes, ilişkiyi kanıtlamaya hazır olduğunu belirterek "Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu demişti. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm" diye konuştu. Bu gelişmenin ardından Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti
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