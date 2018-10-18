Çıplak bir zenciyle dans etmişti... Arka Sokaklar'ın Melek komiserinden çocuk itirafı

BU SENE OKULA GÖNDERMEDİM Zeynep Beşerler, iki yaşını kutladığı Kerim İçgören'le önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Beşerler, gazetecilerle sohbet ederken oğlu Kerem için, ''Bu sene okula göndermek istemedim, kıyamadım. Seneye gider'' dedi. Zeynep Beşerler, ikinci çocuk istemediğini de şu sözlerle anlattı:

ÇOCUK SIRF MASRAF! ''Böyle tek iyi. Bu devirde çocuk büyütmek çok zor iş. Bir tane olsun iyi eğitelim tamamdır… Hem eğitim hem ekonomik her açıdan zor. Çocuk dediğin sırf masraf. İyi bir eğitim vermek istiyorsan o zaman tek çocuğa odaklanacaksın.''

Zeynep Beşerler çocuğun kariyere engel olup olmadığı sorusuna da, ''Çocuk kariyere engel değil ama onu çok yalnız bırakmak istemeyince kendini sınırlıyorsun. Onun saatlerine uygun saatler arıyorsunuz'' şeklinde yanıt verdi.

Çıplak bir zenciyle dans ettiği videonun ardından açıklama yapmak zorunda kalan Zeynep Beşerler, O gece eşinin de yanında olduğunu belirterek “Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış." şeklinde konuşmuştu.