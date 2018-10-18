Çıplak bir zenciyle dans etmişti... Arka Sokaklar'ın Melek komiserinden çocuk itirafı

Arka Sokaklar dizisinde Melek Komiser rolünü canlandıran Zeynep Beşerler önceki gün çocuğuyla görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda çıplak bir zenciyle dans ettiği videonun sosyal medyada yayılmasıyla gündeme oturan oyuncudan çocuk itirafı geldi.

Çıplak bir zenciyle dans etmişti... Arka Sokaklar'ın Melek komiserinden çocuk itirafı

BU SENE OKULA GÖNDERMEDİM Zeynep Beşerler, iki yaşını kutladığı Kerim İçgören'le önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Beşerler, gazetecilerle sohbet ederken oğlu Kerem için, ''Bu sene okula göndermek istemedim, kıyamadım. Seneye gider'' dedi. Zeynep Beşerler, ikinci çocuk istemediğini de şu sözlerle anlattı:

112
Çıplak bir zenciyle dans etmişti... Arka Sokaklar'ın Melek komiserinden çocuk itirafı

ÇOCUK SIRF MASRAF! ''Böyle tek iyi. Bu devirde çocuk büyütmek çok zor iş. Bir tane olsun iyi eğitelim tamamdır… Hem eğitim hem ekonomik her açıdan zor. Çocuk dediğin sırf masraf. İyi bir eğitim vermek istiyorsan o zaman tek çocuğa odaklanacaksın.''

212
Çıplak bir zenciyle dans etmişti... Arka Sokaklar'ın Melek komiserinden çocuk itirafı

Zeynep Beşerler çocuğun kariyere engel olup olmadığı sorusuna da, ''Çocuk kariyere engel değil ama onu çok yalnız bırakmak istemeyince kendini sınırlıyorsun. Onun saatlerine uygun saatler arıyorsunuz'' şeklinde yanıt verdi.

312
Çıplak bir zenciyle dans etmişti... Arka Sokaklar'ın Melek komiserinden çocuk itirafı

Çıplak bir zenciyle dans ettiği videonun ardından açıklama yapmak zorunda kalan Zeynep Beşerler, O gece eşinin de yanında olduğunu belirterek “Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış." şeklinde konuşmuştu.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro