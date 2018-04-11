Cinsel yaşamınızda bu 10 tavsiyeyi mutlaka uygulayın!

Cinsellik, mutlu ve sağlıklı bir kadın erkek ilişkisinin olmazsa olmazlarından biridir. Her ne kadar yaşadığımız toplumda pek konuşulmasa, konuşulması uygun dahi görülmese de bu bir gerçeklik ve bireylerin bu gerçeklik hakkında bilgi sahibi olması da elzemdir. Peki cinsellik hakkında ne biliyoruz? Evli çiftlerin daha iyi bir cinsel deneyim yaşaması için yapması gerekenler nelerdir işte cevabı...