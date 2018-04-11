Cinsel yaşamınızda bu 10 tavsiyeyi mutlaka uygulayın!

Cinsellik, mutlu ve sağlıklı bir kadın erkek ilişkisinin olmazsa olmazlarından biridir. Her ne kadar yaşadığımız toplumda pek konuşulmasa, konuşulması uygun dahi görülmese de bu bir gerçeklik ve bireylerin bu gerçeklik hakkında bilgi sahibi olması da elzemdir. Peki cinsellik hakkında ne biliyoruz? Evli çiftlerin daha iyi bir cinsel deneyim yaşaması için yapması gerekenler nelerdir işte cevabı...
Öğle yemeğinde yürüyüş yapın: Ne kadar fit olursanız, canınız o kadar seks ister. Cinsel tatmin, ideal kiloda olmakla yakından ilişkilidir. Az egzersiz, cinsel arzuyu da azaltır.
MASAJ YAPTIRIN: Tensel temas, seks hormonu olan oksitoksini arttırır. Ne kadar çok oksitoksin salınırsa, cinsel istek o kadar artar.
KENDİNİZİ RAHATLATIN: Birkaç meditasyon seansı, cinsel duygularınızı hareket geçirip kısa sürede tahrik olmanıza yardımcı olabilir. Farkındalık, doğrudan beynin çalışmasını etkiler ve kadınların daha kolay bir şekilde tahrik olmasına yardımcı olur.
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