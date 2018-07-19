Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı erkek arkadaşı şoke oldu

İNGİLTERE'de yaşanan olayda, genç bir kadın cinsel organına sürpriz yumurta yerleştirdi. Tek amacı ise erkek arkadaşına evlilik teklifi etmekti. Ancak işler beklediği gibi olmayınca soluğu hastanede aldılar.

"Bir Genç Doktorun Gizli Günlükleri: Canınız Yanabilir" adlı kitap İngiltere'de son haftaların en çok satılan kitapları arasına girdi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli doktor Adam Kay meslek hayatı boyunca karşılaştığı tuhaf olayları yazdı. Ancak kitaptaki bazı hikayeler tuhafında ötesinde. Özellikle cinsel organından sürpriz yumurta çıkan kadın hikayesi sosyal medyayı salladı.

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Daily Mirror gazetesinde yayınlanan bir habere göre, doktor Adam Kay bir kadın hastasının erkek arkadaşına evlenme teklif etme hikayesinin nasıl korkunç bir kabusa dönüştüğünü anlattı. Cinsiyetçi rolleri reddeden genç kadın bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşına evlenme teklifi etmeye karar verdi. Genç kadın uzun süre düşündü ve evlenme teklifi yapmak için ilginç bir yol buldu.

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Bir nişan yüzüğü satın alan kadın sürpriz yumurta olarak bilinen çikolatalardan alıp içindeki plastik kapsüle nişan yüzüğünü koydu. Buraya kadar her şey normal görünüyordu. Ancak genç kadın plastik kapsülü cinsel organının içine yerleştirdi.

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