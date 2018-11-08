Cinsel ilişki vaadiyle günübirlik eve gitti sonrası korkunç

ADANA'da cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurulan çiftçi Bekir Ölke'nin (55), 17 yaşındaki Y.K. adlı kız ile buluştuğu eve baskın yapan çete üyelerinin tehdidi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Cinsel ilişki vaadiyle günübirlik eve gitti sonrası korkunç

Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye E. (33) ile arkadaşları, işbirliği yaptıkları Y.K.'nin zengin çiftçi olarak tanınan Bekir Ölke ile temas kurup, kendisine aşık etmesini istedi. Ölke'yei telefonla arayan genç kız, bir süre konuşarak buluşma teklifinde bulundu. Hayriye E. ile arkadaşları da günübirlik ev kiralayıp, Bekir Ölke ile Y.K.'yi buraya yönlendirdi. Genç kız, kiralık evde Bekir Ölke'ye odaya geçip soyunmasını istedi.

17
Cinsel ilişki vaadiyle günübirlik eve gitti sonrası korkunç

Bu sırada evin diğer odasında bekleyen Hayriye E. ile arkadaşları, Ölke iç çamaşırıyla kalınca içeri girdi. Hayriye E. ile arkadaşları Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över, "Sen bizim yeğenimize tecavüz mü edeceksin, yaşından utanmıyor musun? Seni polise vereceğiz, tüm ailene senin nasıl bir adam olduğunu anlatacağız" diyerek Ölke'nin parasını almak istedi.

27
Cinsel ilişki vaadiyle günübirlik eve gitti sonrası korkunç

Tehditler karşısında korkuya kapılan Ölke, yere yığıldı. Şüpheliler de panik içinde evden kaçıp, ankesörlü telefondan 112'yi arıyap adresi vererek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ölke'nin öldüğünü belirledi.

37
Cinsel ilişki vaadiyle günübirlik eve gitti sonrası korkunç

TELEFON İNCELENDİ
Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Ölke'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cinayet dedektifleri, Ölke’nin cep telefonunda yaptığı incelemede, en son Y.K. ile buluşmak üzere mesajlaştığını tespit etti. Kısa sürede cinayeti çözen polis, aşk vaadiyle Bekir Ölke'ye tuzak kuran Y.K. ile Hayriye E., Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över’i gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Y.K. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, diğer şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro