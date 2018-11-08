Cinsel ilişki vaadiyle günübirlik eve gitti sonrası korkunç

ADANA'da cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurulan çiftçi Bekir Ölke'nin (55), 17 yaşındaki Y.K. adlı kız ile buluştuğu eve baskın yapan çete üyelerinin tehdidi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye E. (33) ile arkadaşları, işbirliği yaptıkları Y.K.'nin zengin çiftçi olarak tanınan Bekir Ölke ile temas kurup, kendisine aşık etmesini istedi. Ölke'yei telefonla arayan genç kız, bir süre konuşarak buluşma teklifinde bulundu. Hayriye E. ile arkadaşları da günübirlik ev kiralayıp, Bekir Ölke ile Y.K.'yi buraya yönlendirdi. Genç kız, kiralık evde Bekir Ölke'ye odaya geçip soyunmasını istedi. Twitter

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Bu sırada evin diğer odasında bekleyen Hayriye E. ile arkadaşları, Ölke iç çamaşırıyla kalınca içeri girdi. Hayriye E. ile arkadaşları Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över, "Sen bizim yeğenimize tecavüz mü edeceksin, yaşından utanmıyor musun? Seni polise vereceğiz, tüm ailene senin nasıl bir adam olduğunu anlatacağız" diyerek Ölke'nin parasını almak istedi. Twitter

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Tehditler karşısında korkuya kapılan Ölke, yere yığıldı. Şüpheliler de panik içinde evden kaçıp, ankesörlü telefondan 112'yi arıyap adresi vererek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ölke'nin öldüğünü belirledi. Twitter

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