Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

Şarkıcı Otilia, Bodrum Azka Otel’de konser verdi. Parçaları ve danslarıyla hayranlarını eğlendiren şarkıcı, iki saat boyunca misafirlerini coşturdu. Eski sevgilisi Sinan Akçıl’la düet yaptıkları ‘Aşkla’yı da seslendiren Otilia, “Güzel bir şarkı ve hepsi bu... Hayat devam ediyor” sözleriyle mesaj gönderdi. “Evimde olmak güzel” diyen popçu, büyük alkış aldı.