Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

Şarkıcı Otilia, Bodrum Azka Otel’de konser verdi. Parçaları ve danslarıyla hayranlarını eğlendiren şarkıcı, iki saat boyunca misafirlerini coşturdu. Eski sevgilisi Sinan Akçıl’la düet yaptıkları ‘Aşkla’yı da seslendiren Otilia, “Güzel bir şarkı ve hepsi bu... Hayat devam ediyor” sözleriyle mesaj gönderdi. “Evimde olmak güzel” diyen popçu, büyük alkış aldı.
''CİNSELLİK OLMAZSA KENDİMİ KADIN HİSSEDEMEM'' DEMİŞTİ: “Ateşli olmakla ilgili büyük derdim var aslında. Bana bakmaktan müziğimi duymuyorlar” diyen Rumen şarkıcı, “Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart” ifadesini kullanmıştı. Sinan Akçıl'la ayrılmadan önce yaptığı bu açıklama çok ses getirmişti.
Geçen Mayıs’ta ayrılmışlar, Otilia, Sinan Akçıl için “Beni kandırdı, duygularımla oynadı. Günden güne öldürdü” açıklamasını yapmıştı.
İşte Otilla'nın konserinden görüntüler...
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