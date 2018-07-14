Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

Rumen şarkıcı Otilia Bruma adını popçu Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki sayesinde duyurmuştu. Eski sevgilisi Sinan Akçıl’la düet yaptıkları ‘Aşkla’yı da seslendiren Otilia, “Güzel bir şarkı ve hepsi bu... Hayat devam ediyor” sözleriyle mesaj gönderdi.

Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

Şarkıcı Otilia, Bodrum Azka Otel’de konser verdi. Parçaları ve danslarıyla hayranlarını eğlendiren şarkıcı, iki saat boyunca misafirlerini coşturdu. Eski sevgilisi Sinan Akçıl’la düet yaptıkları ‘Aşkla’yı da seslendiren Otilia, “Güzel bir şarkı ve hepsi bu... Hayat devam ediyor” sözleriyle mesaj gönderdi. “Evimde olmak güzel” diyen popçu, büyük alkış aldı.

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Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

''CİNSELLİK OLMAZSA KENDİMİ KADIN HİSSEDEMEM'' DEMİŞTİ: “Ateşli olmakla ilgili büyük derdim var aslında. Bana bakmaktan müziğimi duymuyorlar” diyen Rumen şarkıcı, “Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart” ifadesini kullanmıştı. Sinan Akçıl'la ayrılmadan önce yaptığı bu açıklama çok ses getirmişti.

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Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

Geçen Mayıs’ta ayrılmışlar, Otilia, Sinan Akçıl için “Beni kandırdı, duygularımla oynadı. Günden güne öldürdü” açıklamasını yapmıştı.

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Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Eski yenge Bodrum'u salladı

İşte Otilla'nın konserinden görüntüler...

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