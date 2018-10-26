Cinsel ilişki esnasında neleri yapmamalıyız? Regl döneminde ilişki...

Cinsel sağlık için yapılması gereken çok önemli şeyler vardır. Pek çok kişi cinsel sağlığın ne kadar önemli olduğunun farkında olmasa da bazı dikkatsizlikler ya da önem verilmeyen davranışlar, ilerleyen zamanlarda başınıza iş açabilir. Peki cinsel sağlık için yapılması gerekenler nelerdir?

Cinsel ilişki esnasında neleri yapmamalıyız? Regl döneminde ilişki...

TARAMA TESTLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN
Kadınlar sağlık kontrollerine gitme konusunda ve düzenli tarama testi yaptırma konusunda ne yazık ki biraz dikkatsiz davranıyor. Bu testler, rahim ağzı hücrelerinin sağlığını kontrol eder ve rahim ağzı kanseri olasılığını algılar. Bu yüzden düzenli olarak sağlık kontrolleri ve tarama testleri yaptırmak gerekiyor.

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Cinsel ilişki esnasında neleri yapmamalıyız? Regl döneminde ilişki...

İÇ ÇAMAŞIRI HİJYENİNE DİKKAT EDİN
Vajinal akıntı, genel olarak cinsel sağlığına dikkat etmeyen kadınlar arasında görülmektedir. Vajinit riskini azaltmak için pamuklu iç çamaşırı ve çamaşırlarınız için özel bir deterjan kullanın. Bazı iç çamaşırları ve deterjanlar tahrişe, hatta enfeksiyonlara yol açabilir.

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Cinsel ilişki esnasında neleri yapmamalıyız? Regl döneminde ilişki...

KAMUYA AÇIK TUVALETLERİ KULLANMAYIN
Kamuya açık alanlar, enfeksiyon kapma riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Bu yüzden bu alanları kullanmamaya özen gösterin. Bu tip yerlerin kullanımı sonucunda, kadınlar arasında idrar yolu enfeksiyonu oldukça yaygındır. İdrar yolu enfeksiyonunu önlemenin en iyi yolu gün boyu bol su içmek ve ilişki sonrası temiz olduğuna emin olmaktır.

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Cinsel ilişki esnasında neleri yapmamalıyız? Regl döneminde ilişki...

REGL DÖNEMİNDE SEKS YAPMAYIN
Regl döneminde seks yapmak hamile kalmak istemeyenler için her ne kadar bir seçenek olsa da bu dönemde bir enfeksiyon kapmak çok kolay olacaktır. Bu sebeple, regl döneminizde cinsel ilişkiye girmemeye özen gösterin.

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