Cinsel ilişki esnasında neleri yapmamalıyız? Regl döneminde ilişki...

Cinsel sağlık için yapılması gereken çok önemli şeyler vardır. Pek çok kişi cinsel sağlığın ne kadar önemli olduğunun farkında olmasa da bazı dikkatsizlikler ya da önem verilmeyen davranışlar, ilerleyen zamanlarda başınıza iş açabilir. Peki cinsel sağlık için yapılması gerekenler nelerdir?

TARAMA TESTLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Kadınlar sağlık kontrollerine gitme konusunda ve düzenli tarama testi yaptırma konusunda ne yazık ki biraz dikkatsiz davranıyor. Bu testler, rahim ağzı hücrelerinin sağlığını kontrol eder ve rahim ağzı kanseri olasılığını algılar. Bu yüzden düzenli olarak sağlık kontrolleri ve tarama testleri yaptırmak gerekiyor. Twitter

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İÇ ÇAMAŞIRI HİJYENİNE DİKKAT EDİN

Vajinal akıntı, genel olarak cinsel sağlığına dikkat etmeyen kadınlar arasında görülmektedir. Vajinit riskini azaltmak için pamuklu iç çamaşırı ve çamaşırlarınız için özel bir deterjan kullanın. Bazı iç çamaşırları ve deterjanlar tahrişe, hatta enfeksiyonlara yol açabilir. Twitter

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KAMUYA AÇIK TUVALETLERİ KULLANMAYIN

Kamuya açık alanlar, enfeksiyon kapma riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Bu yüzden bu alanları kullanmamaya özen gösterin. Bu tip yerlerin kullanımı sonucunda, kadınlar arasında idrar yolu enfeksiyonu oldukça yaygındır. İdrar yolu enfeksiyonunu önlemenin en iyi yolu gün boyu bol su içmek ve ilişki sonrası temiz olduğuna emin olmaktır. Twitter

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