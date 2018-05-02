Çinlilerin zayıf kalma sırları

Sağlıklı beslenmenin sırrını asırlar önce keşfeden Çinlilere göre kilolu insanların vücudunda iki düşman vardır; fazla yağ ve ödem. Bu düşmanlara karşı Çinliler ateşle savaşıyorlar, yani vücudun ısısını yükselten enerji besinlerle...

Çinlilere göre vücut fonksiyonlarının temel elementi olduğuna inanılan ateş, yağı eritir suyu ise buharlaştırır. Vücut ısısını yükselten yiyecekleri enerji toniği olarak adlandıran Çinliler, sofralarında bu besinlere yer veriyor. Enerji toniklerinin önde geleni baharatlar, sirke, soğan, sarımsak vücut ısısını yükselttiği için yemeklerinde bolca kullanıyorlar. Bir başka enerji toniği tavuk ve dana ciğeri, özellikle böbreklerdeki ısıyı yükselten besinlerin başında geliyor. Twitter

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Çinliler formda ve sağlıklı kalmanın yolunu bundan neredeyse 3000 yıl önce keşfetmişler. Bu şekilde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanarak kilo sorunu, zayıflama derdi olmaksızın bu günlere kadar gelmişler. Ancak bugün Çin’de yapılan araştırmalar fast food beslenme alışkanlığının Çin’e uzanmasıyla obezite tehlikesinin Çinlileri de tehdit ettiğini gösteriyor. Şimdi onlar tekrar geleneksel yemek kültürlerine ve geleneksel tedavileri akupunktura sarılarak şişmanlık tehlikesinden sıyrılmaya çalışıyor. Twitter

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VÜCUTTAKİ İKİ DÜŞMAN: Peki Çinliler yüzyıllar boyu kilo almadan beslenmeyi, formda ve sağlıklı kalmayı nasıl başardı? Doğal ve lezzetli sebze ve meyveleri buluşturarak sağlıklı yemekler yapan Çinliler’in geleneksel inanışları, kültürlerini ve yeme biçimlerini de etkilemiştir. Kilolu insanların vücudunda iki düşman var: Fazla yağ ve ödem, yani su tutulumu. Bunlardan kurtularak kilo vermeyi başarırsınız. Peki bu nasıl başarılır? Twitter

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