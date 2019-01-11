Çinli Kadın ‘erkekleri işitme yetisini’ kaybetti

Olay, kadının Hong Hong’a 700 km uzaklıktaki Xiamen’de, erkek arkadaşının sesini işitemediği şikayetiyle hastaneye gitmesi sayesinde ortaya çıktı.

Çinli Kadın ‘erkekleri işitme yetisini’ kaybetti

Çin’de bir kadına, erkeklerin sesini algılayamadığı bir tür duyma kaybı teşhisi konuldu. Chen ismindeki kadın sadece tiz frekanslı sesleri duyabiliyor. Olay, kadının Hong Hong’a 700 km uzaklıktaki Xiamen’de, erkek arkadaşının sesini işitemediği şikayetiyle hastaneye gitmesi sayesinde ortaya çıktı.

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Çinli Kadın ‘erkekleri işitme yetisini’ kaybetti

Raporlara göre, doktorlar Chen’in diğer duyma kayıplarına benzemeyen ilginç semptomlarını araştırmaya başladı. Uzman doktorlardan biri, Chen’e ters-eğimli duyma kaybı (reverse-slope hearing loss) teşhisi koydu. Bu durumun, daha önce yalnızca 13.000 kişide görüldüğünü; stresin bu şekilde bir duyma kaybına yol açabilecek önemli etkenlerden biri olduğunu bildirildi.

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Çinli Kadın ‘erkekleri işitme yetisini’ kaybetti

Bulantı ve kulak çınlaması, duyma kaybını yaşamadan önce Chen’in deneyimledikleri arasındaydı. İyi bir uykunun bu problemleri çözeceğine inanan Chen erkek arkadaşıyla uykuya daldı fakat ertesi sabah sevgilisinin sesini duyamadığını farkedince şok geçirdi.

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Çinli Kadın ‘erkekleri işitme yetisini’ kaybetti

Derhal Qianpu Hastanesi’nde KBB kliniğine giden Chen, ismi Dr. Xiaoqing olan kadın doktorun her söylediğini işitebildiğini farketti. Xiaoqing, “benim söylediğim her şeyi işitebiliyordu fakat genç bir erkek hasta odaya girdiğinde onun sesini duyamadı.” dedi

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