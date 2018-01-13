Çin’e düşen roket güçlendiricisi alevlere neden oldu

Cuma günü düzenlenen lansmanın ardından, Çin‘in güneybatısında yer alan küçük bir kasabaya düşen Çin hükümetine ait birimlerce üretilmiş olan roket güçlendiricisi patlayarak alevlere neden oldu. Düşen roket güçlendiricisi, Çin’in Long March 3B roketinde kullanılmakta olan dört destekten sadece biriydi. Xiangdu kasabasında yer alan halk, binaların arkasına düşen tehlikeli bir güçlendiricinin videosunu çekti.

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