Çin'de Harbin Uluslararası Buz Festivali başladı

Ocak ayının 5’inde başlayan festival bir ay boyunca açık olacak. Buzdan kalelerin, köprülerin, şatoların ve heykellerin yer aldığı festivalde, her gece üç boyutlu animasyon ve ışık gösterileri yapılıyor. Bu yıl 35’incisi düzenlenen festivalde, 600 bin metrekarelik alanda yaklaşık 100 eser sergilenecek.

